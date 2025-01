Bergamonews.it - Atalanta, è un’altra notte da brividi: a Bergamo arriva il Napoli capolista

. I riflettori del Gewiss Stadium sono pronti ad illuminarsi perdache vedrà protagonista l’. Dopo il match contro la Juventus disputato martedì (14 gennaio) questa volta tocca al, ovvero l’attualedel campionato di Serie A.Contro la squadra di Antonio Conte – uno degli ex della sfida – la Dea va alla caccia della prima vittoria di questo 2025 dopo i pareggi contro Udinese e Juve in campionato, preceduti dalla sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter.Le due squadre si presentano all’appuntamento del confronto diretto staccate di quattro punti in classifica: la Dea, terza forza del campionato dopo 20 giornate, insegue a quota 44 punti, mentre gli azzurri guardano tutti dall’alto a quota 47, in attesa che l’Inter recuperi la gara con la Fiorentina.