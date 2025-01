.com - Agrigento Capitale Cultura 2025, Giuli: “Opportunità per divenire cardine della rinascita del territorio”

“Girgenti modello di una Sicilia schierata con le sue straordinarie personalità istituzionali nella lotta contro la rarefazione del senso dello Stato che affligge i nostri tempi presenti e passati““Soltanto tornando a riflettere sulla propria identità, sui percorsi attraverso i quali essa si è formata, sui processi che l’hanno plasmata e sulle stratificazioni che ne hanno arricchito la linfa vitale è possibile raggiungere quella consapevolezza di sé necessaria a rispecchiarsi nelle altre culture”.Così il Ministro, Alessandro, in uno dei passaggi del discorso pronunciato questa mattina alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasionecerimonia di apertura diItaliana.“– ha osservato inoltre il Ministro – ha l’diildi unricco di complessità, prodotto dalle innumerevoli civiltà che in millenni di storia vi sono fiorite, sfiorite e rifiorite.