Yazeed Al-Rajhi vince la Dakar 2025 tra le auto Trionfo Sanders tra le moto

Unadi prime volte:Al-tra le, mentre Danielsi gode il successo tra le. Dopo i trionfi di Carlos Sainz sr (ritirato prima della terza tappa a seguito di un incidente) e Ricky Brabec della scorsa edizione, lo storico rally – che si è tenuto per la sesta volta consecutiva in Arabia Saudita – sorride a due debuttanti nell’albo d’oro. Unstorico per Al-che diventa non solo il primo pilota originario del paese ospitante ad imporsi nella classifica finale, ma anche il primo a riuscirci da ‘privato’. Si tratta del 4° successo per la Toyota nell’evento dopo i titoli vinti da Nasser Al Attiyah nel 2019, 2022 e 2023, anche se, come detto, lui ha corso al volante di una Toyota Hilux T1+ privata gestita dal team Overdrive.Henk Lategan, leader della classifica generale dopo le tappe 2 a 8, ha lottato per la vetta ma, nonostante i suoi sforzi, il sudafricano si è dovuto accontentare del secondo posto, a 3’57” dal pilota saudita.