Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, il diesse Pagni: “C’è chi dava del bollito ad Auteri, l’Avellino una buona squadra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella nuovo appuntamento conC, il format sulla serie C di Anteprima 24, è intervenuto il direttore sportivo Daniloche ha analizzato quello che sta accadendo nel girone C di Serie C soffermando la sua attenzione sul cammino di Benevento e Avellino. “Con– ha detto – mi legano ricordi bellissimi che vanno oltre l’aspetto sportivo. A Siracusa abbiamo vinto il campionato con 13 punti di vantaggio. A Gallipoli la C2 e la Coppa Italia perdendo la finale di Supercoppa. Nell’esperienza in Puglia c’erano due villette a schiera e abitavamo attaccati. Quando parlo di mistermi riferisco ad un amico ma chi mi conosce lo sa, io riesco a scindere l’aspetto meramente professionale da altro. Di Gaetano leggevo negli ultimi anni che questi nuovi rampolli e nuovi dirigenti lo avevano definito ‘’.