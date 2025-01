Lettera43.it - Treni, nuovi ritardi sull’Alta Velocità per un guasto sulla Roma-Napoli

Leggi su Lettera43.it

Ancora disagi per chi viaggia sui. La circolazionelinea Altarisulta infatti rallentata traa causa di unnei pressi di Cassino. Ferrovie ha fatto sapere che è in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione e che iAV possono registrarefino a 25 minuti. In mattinata, semprelinea ad Alta, la circolazione è stata rallentata per poco più di 30 minutiMilano-Bologna e ihanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 25 minuti. I disagi si aggiungono a quelli di sabato causati da un problemalinea a Milano (che ha paralizzato la circolazione) e al blocco di martedì sera aTermini.L’esposto di Fs per sospetto sabotaggio Nei giorni scorsi Fs ha presentato un esposto lanciando il sospetto del sabotaggio.