Tregua a Gaza Israele e Hamas firmano l’accordo Media | I primi ostaggi tre donne saranno liberati domenica alle 16

Leggi su Open.online

I negoziatori di, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente a Dohaper il cessate il fuoco nella Striscia diche prevede il rilascio degliisraeliani e la scarcerazione dei detenuti palestinesi. Lo riferisce Ynet. La questione dei rapiti nelle mani del partito-milizia – stando aidi Tel Aviv – è stata risolta in serata. «Soggetto all’approvazione del gabinetto e del governo, e all’entrata in vigore del, il rilascio deglipotrebbe realizzarsi secondo il piano stabilito, con la possibilità che glivenganogià», lo rende noto l’ufficio di Benjamin Netanyahu. Il ministro Ben-Gvir è pronto a dimettersi, il suo partito Otzma Yehudit abbandonerà la coalizione dopodi cessate il fuoco: «Amo il primo ministro Netanyahu e mi assicurerò che continui ad essere premier, ma me ne andrò perchéfirmato è disastroso», ha scritto su X il ministro di ultradestra.