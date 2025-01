Oasport.it - Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2025: orario, programma, tv, quartetti in gara

Domani, sabato 18 gennaio, andrà in scena ladi, in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-di. Si preannuncia unainteressante e non scontata, con almeno tre possibili candidate alla vittoria e altre outsider in grado di inserirsi magari nella lotta per il podio.La Francia, nonostante l’assenza di Lou Jeanmonnot (preservata in vista della mass start individuale di domenica), parte con i favori del pronostico ma dovrà fare i conti soprattutto con la Svezia delle sorelle Oeberg. In casa Italia c’è voglia di riscatto dopo la deludente prestazione corale nella 15 km di ieri, ma non sarà semplice attestarsi nelle prime 5 posizioni al traguardo.Il quartetto azzurro sarà composto nell’ordine da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara.