Pronosticipremium.com - Stallo Frattesi, la Roma attende fine mercato: Ranieri pensa a Buchanan

Difficile pertenere tutti concentrati su un campo che vedrà lasfidare il Genoa questa sera, in una gara da non sbagliare per riprendere la rimonta Europa dopo il pareggio di Bologna. Giorni concitatissimi tra le rivelazioni di Pellegrini, Rensch ad un passo dal vestire il giallorosso e nuovi scenari per il futuro di Dybala. Proprio ilè il tema che nella capitale caratterizzerà le prossime due settimane, in particolare per un sognoche oscilla tra lo scetticismo e al fiducia che possa effettivamente arrivare. Qualche nuovo aggiornamento sul caso lo fornisce Tuttosport.Nelle scorse ore si sono definite con sufficiente chiarezza le posizioni di tutte le parti: l’Inter rimane ferma sulla sua volontà di tenere in rosa un giocatore che ritiene forte ed essenziale, in un reparto che vede gli acciacchi di Calhanoglu e Mkhitaryan, tanto da sparare 45 milioni per salutarlo ora.