Romadailynews.it - Sociale: Cri e Sheep Italia consegnano coperte fatte a mano ai senza dimora

Leggi su Romadailynews.it

Ci sonoche sono molto di piu’ di fili intrecciati e tessuti. Sono quelledai volontari die distribuite dai volontari della Croce rossana (Cri) alle personeche affrontano notti gelide come quelle che si registrano in questi giorni di emergenza freddo. Nella trama di queste coltri di lana,a maglia o all’uncinetto con mille fili colorati – si legge in una nota – c’e’ tutta l’umanita’ di chi, con un piccolo gesto, fa qualcosa per proteggere e aiutare chi si trova in difficolta’. Dal 2023, Cri ecollaborano per far si’ che un po’ di calore possa arrivare alle persone meno fortunate che passano le notti all’aperto nelle nostre citta’. Quest’anno, 1284realizzate da tante mani, ine all’estero, sono state inviate a 16 comitati della Croce rossana su tutto il territorio nazionale perche’ altre mani, quelle dei Volontari delle Unita’ di Strada CRI, potessero consegnarle a chi ne ha bisogno.