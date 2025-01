Ilveggente.it - Sinner, giù la maschera: che grande bluff

Leggi su Ilveggente.it

, istruzioni per l’uso: il suo segreto rivelato da coach Cahill.All’apparenza non c’è nulla che lo turbi o che possa scalfirlo. Ma così, naturalmente, non è. Le cose stanno in maniera ben diversa, con la sola differenza che Jannikè bravo, bravissimo, are le sue emozioni. Che sia felice o che sia triste, a noi altri non è dato saperlo: è un atleta tutto d’un pezzo e non c’è speranza di carpire informazioni dalle sole espressioni che segnano il suo viso. Tanto è vero che nessuno si era accorto del fatto che nascondesse un segretoquanto una casa, vale a dire l’accusa di doping di cui ha taciuto per mesi., giù la: che(AnsaFoto) – Ilveggente.itC’è chi, però, sa bene come “srlo”. E quel qualcuno è uno dei due allenatori del numero 1 del mondo, ossia l’australiano Darren Cahill.