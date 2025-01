Iltempo.it - Se tutto il mondo sceglie Starlink ci sarà un motivo

Leggi su Iltempo.it

Bisogna sempre guardare fuori casa, prima di cercare interpretazioni sulle cose che accadano da noi, è regola di buon senso. Invece l'allegra brigata progressista (ma con scarso amore per il progresso) tende a pronunciarsi a prescindere, forte di una non meglio definita supremazia. Esattamente così si comporta verso la galassia di Elon Musk, dipinto, di volta in volta, come un mezzo drogato nemico mortale della democrazia, come un avido plutocrate desideroso di fare affari alle spalle dei contribuenti di mezzo, come un manipolatore incallito di social network. Se però si prova ad alzare lo sguardo dalla punta dei piedi, ci si accorge che in giro per ilsuccedono cose di cui tener conto, fatti che dovrebbero impressionare anche i sapientoni "a prescindere". Ad esempio si scopre che il colosso dell'aviazione civile americana United Airlines annuncia l'accelerazione dei programmi di dotazione della tecnologiasull'intera flotta dedicata ai voli regionali.