Roberto Marcato, il leghista indipendentista e primo nemico di FI e FdI in Veneto

Ilprossimo alle elezioni regionali 2025 rischia di diventare terra di conquista per gli alleati di destra-centro, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per questo Luca Zaia, presidente di Regione uscente, ha fatto squillare la tromba del “first”. Il consenso personale di Zaia è leggendario ed è testimoniato dal 44,6 per cento preso dalla sua lista civica alle elezioni regionali del 2020. Ma non c’è solo Zaia a issare il vessillo dei veneti. Tra i suoi assessori più fedeli è assai interessante la figura dell’assessore allo Sviluppo economico, 11.657 preferenze alle Regionali di cinque anni fa. “! Assessore regionale Sviluppo economico, fondatore Liga Veneta, militante Lega. Autonomista impenitente”, scrive nella sua biografia su Twitter o X, come si chiama ora.