Metropolitanmagazine.it - Perché Meta ha deciso di fare marcia indietro sull’inclusività? Via gli assorbenti dai bagni maschili

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sembra esserci ormai un cambiamento di rotta radicale nell’amministrazione di, una delle aziende più potenti al mondo, non solo dal punto di vista economico. Si tratta infatti di un potentissimo canale di comunicazione, che negli anni ha sviluppato sempre di più una policy di inclusione e rispetto per le minoranze, non solo LGBTQ+. Eppure, la notizia di eliminare il fact checking sembra essere un primo campanello d’allarme relativo alla libertà e alla circolazione di informazioni errate. Ora, secondo un’inchiesta e un reportage del New York Times, l’azienda hadi eliminare i distributori die tamponi nel bagno degli uomini, una misura di tutela per persone trans e non binary.sta eliminando l’inclusione? Eliminati i distributori didaiChiaramente l’inclusione non passa solo per glinei, anzi.