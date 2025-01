Spazionapoli.it - Ora è ufficiale: anche il Napoli saluta Kvaratskhelia

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calciomercato– Annunciodel club azzurro:è un calciatore del PSG a titolo definitivoDopo tanta attesa e a 24 ore dal volo per Parigi,è diventato ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain come ufficializzato dal club azzurro. Ecco le ultimissime di calciomercato dele sull’addio del georgiano.Attraverso un post su Instagram, la società partenopea ringrazia eper questi due anni e mezzo trascorsi assieme. “É stato un viaggio fantastico”, si legge come frase finale nel video pubblicato sui social, dove si possono ammirare le giocate e i gol iconici del 77 azzurro.“30 gol, 24 assist e innumerevoli momenti sbalorditivi per fare la storia con questo club. Grazie, Khvicha. É stato un viaggio fantastico”Sul proprio sito, invece, ilmantiene un aspetto più istituzionale e freddo.