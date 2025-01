Oggi Giornata mondiale della pizza e festa di Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai

Leggi su Ildenaro.it

Il 17 gennaio si celebradeie deiioli la, uno dei piatti simbologastronomia italiana, sintesiDieta Mediterranea, marchio comunitario Stg (specialità tradizionale garantita) e anche patrimonio dell’Unesco con l’arte deiiuoli napoletani tra i patrimoni immateriali dell’umanità. Una tradizione delle antiche famiglie delle pizzerie napoletane che, fino al 1924-1925, ogni 17 gennaio facevano mezzadi lavoro e poi se ne andavano tutti in gita fuori porta in un ristorante che era a Capodimonte o ai Colli Aminei, e lì festeggiavano Sant’Antuono accendendo un falò. “La valorizzazionenapoletana sancisce la leadership nazionale nel vasto panoramagastronomia popolare di qualità, con valore storico, culturale, economico e sociale – afferma Rosario Lopa, portavoceConsulta nazionale per l’Agricoltura e il turismo, già delegato all’AgricolturaProvincia di Napoli e presidente del Comitato promozione e valorizzazione– .