Ilrestodelcarlino.it - Nuovo arrivo in casa Atletico: ecco Luca Ascoli

In attesa del terzo derby di questo inizio 2025, domenica alle 14.30 allo stadio ‘Recchioni’ contro la Fermana, l’ha annunciato uninbianconera. Si tratta di, esterno destro nato il 22 febbraio del 2005 a Pinerolo in provincia di Torino. Può giocare sulla linea dei difensori e su quella dei centrocampisti, assicurando comunque un buon rendimento.è stato da subito considerato un giovane talento del calcio italiano. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2021/22 con l’Alessandria dove aveva già fatto tutta la trafila delle giovanili, e ha cominciato a farsi notare nel Campionato Nazionale Under 17, dove ha giocato 23 partite e segnato 5 gol, dimostrando la sua capacità di fare la differenza in campo. Durante questo campionato, ha anche ricevuto un cartellino giallo, mostrando il suo impegno e la sua determinazione.