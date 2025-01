Thesocialpost.it - “Mio figlio a letto con un uomo?”. Le frasi di Conceicao scatenano il delirio, rabbia e accuse pesanti: il video

Clamorosa gaffe di Sergio Conceiçao durante la conferenza stampa di viglia di Juventus-Milan, gara in programma il 18 gennaio alle ore 18. Il tecnico portoghese si è reso protagonista di una battuta dal sapore omofobo. Tutto è iniziato quando un giornalista, parlando di mercato, ha domandato all’allenatore dei rossoneri cosa che ne pensasse di Joao Felix, il fantasista portoghese del Chelsea diventato obiettivo di questa sessione invernale del club di via Aldo Rossi. Leggi anche: Tre scosse di terremoto scuotono i Campi flegrei: paura a Pozzuoli e NapoliAi tempi del Porto Joao Felix era compagno di stanza deldi Conceiçao, Rodrigo (che oggi gioca in Svizzera, allo Zurigo): «Buon pomeriggio mister, volevo fare una domanda sul mercato e su un giocatore che dormiva in stanza con suoRodrigo.