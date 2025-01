Digital-news.it - MasterChef Italia: sfida green, pizza fritta e sapori peruviani su Sky e NOW

Un vero e proprio viaggio in giro per il mondo dei, ieri sera, a, ma anche la dimostrazione che il focus è da mettere sempre sull’attenzione per il territorio, sulle materie prime, sull’ecosostenibilità. La serata di ieri – confermatasi, negli ascolti, sui livelli da record della scorsa settimana – è partita da una Mystery Box a risparmio energetico, con soli 15 minuti di corrente a disposizione per tutta una cucinata veg e zero sprechi, per arrivare aimediterranei dellacon il pluripremiatoiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), il primoiolono ad essere stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblicana, per concludere poi con iesotici della varietà degli ingredienti sudamericani con la chef peruviana Pía León, eletta Best Female Chef dai World’s 50 Best Restaurants nel 2021.