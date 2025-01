La genesi della Pazza Inter | Inter-Aston Villa 3-0

Leggi su Ilnerazzurro.it

“..non fateci soffrire, ma va bene vinceremo insieme..”, ecco il versetto che più rappresenta l’ innoBeneamata. Da dove nasce il mito” ? Difficile dirlo, ma c’è una stagione, una competizione, dove gli indizi cominciano a diventare prove, dove in più di un’ occasione sofferenza e sollievo l’ hanno fatta da padrone . L’ anno è il 1990 (stagione 90-91), la competizione è la Coppa Uefa, vinta poi in finale nel doppio derby con la Roma. Prima del trionfale epilogo però, i nostri ragazzi hanno superato ostacoli che ad un certo punto sembravano insormontabili, un po’ per il valore degli avversari, e molto a causa di quel magico vizio di complicarsi la vita che tutti i tifosi nerazzuri riconoscono come marchio di fabbricapropria squadra.Già nel primo turnomanifestazione, infatti, ci sono voluti i tempi supplementari, sul campo neutro del Bentegodi di Verona, per avere ragione degli austriaci del Rapid Vienna, modesta compagine che per poco non riusciva nell’ impresa.