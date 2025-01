Ilgiorno.it - La banchina è stretta treno urta passeggero: accertamenti della Polfer

Leggi su Ilgiorno.it

to da un. L’incidente si è verificato ieri poco prima delle 16 alla stazione di Certosa, che si trova a Guinzano, una frazione di Giussago. Unlinea S13 in partenza per Pavia ha sfiorato un uomo di 34 anni che si trovava sullae lo ha fatto cadere. Il macchinista si è subito accorto di quanto era accaduto e si è fermato. In stazione sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. I sanitari si sono presi cura dell’uomo e lo hanno trasportato al San Matteo in codice giallo per. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo la dinamica dell’incidente è al vaglioche è immediatamente intervenuta e avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di terzi. Ma i pendolari hanno già trovato la causa di quanto accaduto: laè troppo