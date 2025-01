Metropolitanmagazine.it - Keke Palmer cambia look con capelli rosso fuoco per la promo del nuovo film One of Them Days

ha iniziato il 2025 con un cambio di stile audace e sorprendente, dimostrando che non è mai troppo tardi per rivoluzionare il proprio. L’attrice ha debuttato con una vibrante chioma color rame, lasciando il segno durante una giornata frenetica dizione per il suoOne ofstupisce tutti con une outfit da sognoLa prima apparizione della giornata è stata a Good Morning America, doveha abbinato il suocolore dia un elegante abito di seta. Le sue onde morbide, voluminose e lucenti, ottenute con uno spray anti-umidità di Creme of Nature, hanno catturato l’attenzione. Il trucco, con ombretti bronzo e un lucidalabbra color castagna, completava ilarmoniosamente, creando un mix perfetto tra glamour e naturalezza.