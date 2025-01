Sport.quotidiano.net - Juve, parla Motta: “Cambiaso gioca. Kolo Muani? Aspettiamo le pratiche burocratiche”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 17 gennaio 2025 –-Milan partita spartiacque per la lotta Champions League, a cui ormai sono relegate le due formazioni a causa di un girone di andata deficitario, con troppi pareggi per lae troppa confusione dirigenziale nel Milan. Tuttavia, c’è la Champions da conquistare, che vuole dire anche 50 milioni e passa di ricavi, e rimanerne fuori sarebbe un delitto. Non può fallire, dunque, Thiago, reduce dall’ennesimo pareggio in schedina contro l’Atalanta. In mezzo, però, c’è anche il mercato concorteggiato dal City di Guardiola eancora in dubbio per la partita a causa dida portare a termine.: “” Sia Milan chehannoto in settimana e le fatiche iniziano ad accumularsi, macome sempre non vuole giustificazioni o alibi e per lui la squadra sta bene e ha recuperato.