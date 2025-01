Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Trissino (Vicenza): l’esplosione in un’azienda di recupero batterie

, 17 gennaio 2025 – Verso le 15 di giovedì 16 gennaio undi notevoli proporzioni è divampato in via dell’Industria a): molta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Il rogo ha avuto luogo all’interno dell’azienda, specializzata in sistemi per ildi pile e accumulatori, dove si sono verificati una serie di scoppi a catena fino ad un’esplosione generalizzata. La colonna di fumo alzatasi in cielo e il boato sono stati visibili e uditi a chilometri di distanza. L’intervento dei Vigili del fuoco Le squadre dei Vigili del fuoco arrivati da Arzignano,e con i volontari di Recoaro Terme e Thiene con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala per un totale di 21 operatori, coordinati dal funzionario di guardia Vincenzo Valeri, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.