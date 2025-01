Ilfattoquotidiano.it - Il pranzo solidale e inclusivo di Bologna al Grand Tour Italia con Cucine Popolari. “Dopo il Covid i pasti offerti in città quasi triplicati”

Unallargato eche domenica 19 gennaio, dalle 12.30, sarà preparato aall’interno del parco agroalimentare, in collaborazione con l’associazione di volontariato le. Un’iniziativa rivolta a tutti, dagli ospiti delle quattro mense solidali del capoluogo emiliano-romagnolo ai volontari, passando per turisti e visitatori del parco. Al gusto di undomenicale, realizzato e preparato dae dai suoi ristoranti, con la collaborazione dei cuochi di, si unirà infatti il piacere di mettersi al servizio di chi fa questo tutti i giorni: saranno infatti i dipendenti dia servire le portate.Le ospiti e gli ospiti delle, che accederanno a, sono persone che hanno diritto ai servizi sociali comunali e necessitano dell’assistenza di parrocchie e altre associazioni di quartiere, che hanno perso il lavoro e che si trovano in difficoltà per motivi economici e sociali.