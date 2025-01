Iodonna.it - Il 20% degli italiani non ha mai ricevuto un invito a sottoporsi a uno screening per la prevenzione di serie malattie. Ma quali sono i controlli medici a cui non si deve mai rinunciare?

Un italiano su cinque non riceve alcunper effettuaredi. È quanto emerge dal Barometro del Patient Engagement, la prima indagine nazionale sulla percezione del coinvolgimento attivo dei cittadini nel proprio percorso di cura, presentata alla ASL Roma 1. Lo studio, condotto da Helaglobe su un campione di 3.000 cittadini, evidenzia un quadro preoccupante sullo stato dellain Italia. Tumore al seno, le nuove tecnologie per laX Tante difficoltà per accedere allaNonostante l’importanzaper individuare precocemente tumori e altre, moltisi trovano impossibilitati a partecipare.