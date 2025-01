Oasport.it - Iapichino, Diaz, Fabbri e Dosso svelano le date del debutto: prima gare indoor verso l’accoppiata Europei-Mondiali

Leggi su Oasport.it

La stagione riservata allesta per entrare nel vivo, pronta a regalarci settimane decisamente intense in vista dei due grandi appuntamenti internazionali di fine inverno:ad Apeldoorn (Paesi Bassi, 6-9 marzo) ea Nanchino (Cina, 21-23 marzo). Alcuni italiani hanno già scaldato i motori, ma la maggior parte dei big deve ancora rompere il ghiaccio.Alcune stelle del movimento tricolore hanno svelato la data del proprioagonistico nel 2025, a cominciare da Andy. La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà impegnato nel salto triplo sabato 8 febbraio a Metz (Francia). L’allievo di Fabrizio Donato cercherà risposte dopo aver svolto la preparazione tra Castelporziano e Tenerife.Leonardosta ultimando la propria preparazione invernale in Sudafrica, insieme a Zane Weir e sotto la guida di coach Paolo Dal Soglio.