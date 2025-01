Ilgiorno.it - Giovani imprenditori. I quattro progetti sostenuti da Bps con 200mila euro

Ci sono i nomi dei 4 vincitori dell’edizione inaugurale di Liquid Factory, lo Startup Studio che connette la Valtellina alla Silicon Valley, nato in partnership con Banca Popolare di Sondrio. Dopo un processo di selezione che ha coinvolto 181 candidati provenienti da 20 Paesi, sono stati scelti 4che daranno vita allestartup del lotto inaugurale del programma (soddisfatti il dg dell’istituto Mario Alberto Pedranzini e Fabrizio Capobianco, partner di Liquid Factory). Grazie al sostegno di BPS, ciascuna delle startup ha ricevuto una dotazione di capitale di 200.000e opererà negli spazi messi a disposizione dalla banca a Palazzo Lambertenghi. Tra i dati salienti provenienti dalle candidature da segnalare che l’88% sono state sottoposte da uomini e il 12% da donne, il 76% delle candidature proviene dall’Italia e il 24% dal resto del mondo, l’età media dei candidati è di 29 anni e, infine, vi è equilibrio in merito alla formazione dei candidati: il 47% ha un bagaglio STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), il 53% non ha formazione scientifica.