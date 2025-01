Digital-news.it - DAZN e FIFA portano la Coppa del Mondo per Club a Times Square, via al tour globale del trofeo

La magia delladelperha invaso il cuore pulsante di New York, conche hanno trasformatoin una celebrazione del calcio mondiale. Il, simbolo iconico di questo prestigioso torneo, è stato esposto sulla Nasdaq Tower, regalando alla città un'anteprima esclusiva prima di intraprendere unmondiale che culminerà con la finale il 13 luglio.L'evento ha sancito un momento straordinario: New York ha accolto ilcon entusiasmo, e ilha ricambiato l'attenzione, dando il via a un'estate di sport che promette di unire i fan in ogni angolo del pianeta., piattaforma leader per lo streaming sportivo, si è impegnata a portare tutte le emozioni dellaWorld Cup a un pubblico, trasmettendo gratuitamente ogni istante di questa competizione esclusiva.