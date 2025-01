Bergamonews.it - David Lynch, il disorientante surrealismo per immagini di un cineasta totale

“C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, guardate la ciambella e non il buco”. Così la famiglia ha comunicato la scomparsa, a 78 anni, di. Regista, fotografo e musicista,ha mostrato, attraverso un particolare immaginario, la propria percezione del mondo. Percezione che si amplifica attraverso una continua ambiguità dell’immagine, uno straniamento che dal soggetto si sviluppa verso il dualismo e poi ad una molteplicità di esseri-monstrum che abitano la provincia americana.L’immagine straniante, in un rimando continuo tra reale e surreale, assume nelle opere diil carattere di una lettura multipla verso l’inconscio, attraverso un’ambiguità inquietante velata sempre da un tocco di humor. A partire da “Eraserhead”, cortometraggio divenuto lungometraggio di culto (1977), un horror sperimentale in bianco e nero, che evidenzia l’incontro tra realtà e mostro, con uno stile surreale vicino ad un incubo violento.