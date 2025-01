Ilfattoquotidiano.it - Da un’inchiesta esclusiva su Rigopiano al viaggio a Dubai sulle tracce degli evasori: l’anticipazione della nuova puntata di Farwest su Rai3

Torna l’appuntamento con, il programma di Salvo Sottile, in onda venerdì 17 gennaio alle 21.25 su. Il programma si aprirà consulla tragedia di, a otto anni dalla valanga che distrusse il resort in Abruzzo. Era il 18 gennaio 2017 quando 120mila tonnellate di neve franarono sull’albergocausando la morte di 29 persone.ha raccolto nuovi elementi sulla catena di responsabilità dietro al disastro. Ma c’è di più: sul Gran Sasso potrebbe incombere il pericolo di unaslavina.Tra le altre inchieste anche unitaliani: la cittàEmirati Arabi Uniti riesce ad attrarre migliaia di investimenti, puliti e illeciti, nel settore immobiliare ancora in espansione. Il giornalista investigativo Edoardo Anziano racconta di come molti italiani comprino casa asenza dichiararlo al fisco italiano, evitando così di pagare le tasse sui patrimoni all’estero.