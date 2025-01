Romadailynews.it - Cina: ulteriore sostegno a costruzione verde tramite appalti governativi

Ulteriori citta’ e distretti cinesi supporteranno laglinell’ambito di un’iniziativa centralizzata per promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore, secondo una nota governativa pubblicato ieri. A partire da quest’anno, 101 citta’ e distretti incoraggeranno l’uso di materiali verdi e ladi qualita’ attraverso gli, come indicato nella nota rilasciata dal ministero delle Finanze e da altri due dipartimenti, segnando un aumento rispetto ai 48 nel novembre 2022. I progetti coperti dalla politica di supporto includono ospedali, scuole, edifici per uffici, complessi, sale espositive, centri congressi, stadi, alloggi a prezzi accessibili e progetti di rinnovamento urbano, afferma la nota, che incoraggia anche la partecipazione di altri progetti di investimento pubblico.