Champions, a Bologna una vigilia blindata

, 17 dicembre 2025 – Tremila tifosi del Borussia sono attesi in città, in vista della partita didi martedì sera. Duemila e cinquecento i biglietti già venduti per gli ospiti. Numeri importanti, che richiedono una pianificazione, che la Questura ha già iniziato a studiare, per evitare possibili disordini: non solo scontri tra tifoserie, ma anche eventuali risse o disordini. I supporter gialloneri arriveranno già lunedì sera: per questo i servizi delle forze dell’ordine saranno rafforzati anche in centro, per monitorare una situazione che, comunque, potrebbe creare delle criticità per l’ordine pubblico. Per martedì, l’ipotesi al vaglio è invece quella di radunare i tifosi ospiti in un parco vicino lo stadio: nelle riunioni a cui hanno preso parte rappresentanti del Comune e di Confesercenti, si è proposto di allestirvi chioschi e bagni pubblici.