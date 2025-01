Ilfattoquotidiano.it - Caserta, sequestrato il caseificio delle indagini per corruzione su Zannini, consigliere regionale di De Luca

C’è una svolta nell’inchiesta persu Giovannicampano eletto nella lista ‘Depresidente’ e presidente della commissione Ambiente, perquisito nell’ottobre scorso. Il Riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il sequestro probatorio dell’azienda casearia Spinosa spa di Cancello e Arnone, in provincia di, di proprietà degli imprenditori coindagati col politicono. Si chiamano Luigi e Paolo Griffo, sono padre e figlio, i loro nomi già comparivano sul decreto di perquisizione. Laipotizzata dagli inquirenti avrebbe riguardato anche la procedura di realizzazione e finanziamento pubblico di questo stabilimento,a dicembre su decisione del Gip. I giudici del Riesame hanno anche confermato il sequestro di 4 milioni di euro ottenuti come finanziamento Invitalia per la realizzazione dell’impianto specializzato nella produzione di mozzarella dop.