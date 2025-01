Nerdpool.it - Bleach Rebirth of Souls, un trailer svela nuovi dettagli

Leggi su Nerdpool.it

ofsi prepara al lancio Bandai Namconuove informazioni sulle sue caratteristiche e sul gameplay grazie a undedicato.Sistema di combattimentoIl cuore del gameplay ruota attorno a tre elementi principali:Attacco: per infliggere danni diretti.Breaker: per rompere la difesa avversaria.Guardia: per proteggersi dagli attacchi nemici.La padronanza di questi elementi, insieme alla gestione della distanza e dei tempi degli scontri, sarà cruciale. Inoltre, accumulando colpi, i giocatori potranno attivare lo stato di Risveglio, che migliora le statistiche, sblocca nuove azioni e consente di eseguire la potente Mossa Kikon, capace di ribaltare l’esito del combattimento.Modalità di giocoModalità Storia:Rivivi l’epopea di Ichigo Kurosaki dalla Saga del Sostituto Shinigami fino alla conclusione della Saga degli Arrancar.