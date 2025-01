Ilrestodelcarlino.it - Benedizione animali 2025 oggi, dove portarli a Bologna

, 17 gennaio– È il santo protettore deglidomestici: sant’Antonio abate la cui memoria si celebra il 17 gennaio. Un’occasione per far benedire i propri cuccioli, come accade ogni anno in diverse parrocchie della città che vengono invase da amici a due e quattro zampe e dai loro padroni. Chi era Sant’Antonio abate È considerato l'iniziatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati. Nell'iconografia è sempre raffigurato circondato da. Durante la sua vita nel deserto entrò in contatto con diverse specie, con le quali pre che stabilì un rapporto di amicizia e di rispetto. Molti, inoltre, erano i malati che accorrevano dall’eremita per chiedere grazie e salute. Molti di questi erano afflitti dal fuoco sacro o male degli ardenti conosciuto anche come herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio.