Basket, netto successo della IES Pisa a Piombino, in Divisione Regionale 2

, 17 gennaio 2024 – Buona la prima per la IES Sport, nel girone di ritorno del campionato di2, in casa del: gli uomini di Paolo Campani, sempre avanti, bissano il largo vantaggio dell’andata e conquistano due punti importantissimi per uscire definitivamente dalla zona bassaclassifica. LA CRONACA – La partita si mette subito bene per i biancocelesti, che possono contare su ottime percentuali di tiro, sia da fuori, sia da sotto. Terminato il primo quarto sul 13-29, gli uomini di Campani mantengono il vantaggio fino al riposo, in un secondo periodo più equilibrato con i padroni di casa che sono andati a segno con più regolarità (27-45). In avvio di ripresa la IES si rilassa, i padroni di casa arrivano a meno 8, ma i blues, con un buon gioco di squadra ed ottima rotazione di palla, riescono comunque a mantenere il vantaggio di 19 punti alla fine del terzo parziale (42-61).