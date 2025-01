Tvzap.it - Bambina di 6 anni lasciata sola per due ore, i genitori erano andati a sciare: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

Unadi 6è stataintenzionalmentedaiper quasi due ore, mentre questiin autonomia. Quando la coppia è tornata a prenderla, ha trovato ad aspettarla i carabinieri, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sulle piste.accaduto alla? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Stefano scompare nel nulla, poi dopo 20accade l’impensabile: come lo trovanoLeggi anche: Cinema in lutto, la leggendaria attrice muore a 95: era amata da tuttiBolzano,lascianodi 6perLo spiacevole fatto è accaduto sulle piste di Monte Elmo, a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, laè stata notata nei pressi di un rifugio, completamente