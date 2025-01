Ilrestodelcarlino.it - Baby gang violenta, picchiato a sangue a 22 anni in pieno giorno a Casalecchio

di Reno (Bologna), 17 gennaio 2025 - Lo hanno accerchiato, tenuto fermo e riempito di botte. Tutto questo è avvenuto inpomeriggio, verso le 16.45 di giovedì, ai ddi un 22enne. Responsabile della vile aggressione l'ennesimache transita per le strade didi Reno (Bologna). Il fatto si è verificato nello stesso identico sottopassaggio, quello che va dalla Meridiana alla stazione dei treni, dove, sabato scorso un 15enne di Sasso Marconi era stato accerchiato, sempre da tre individui, minacciato con un coltello e rapinato. Ma torniamo ai fatti di giovedì: il ragazzo stava percorrendo il sottopassaggio quando sono apparsi tre ragazzini, in parte a volto coperto. Questi non si sono certo fatti intimidire nè dal fatto che fossepomeriggio, nè dal fatto che la giovane vittima abbia un fisico sportivo e prestante.