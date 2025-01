Ilfattoquotidiano.it - “Armi italiane in mano ai coloni israeliani”, l’inchiesta di Altreconomia. Albanese: “Tregua? Ora autodeterminazione Palestina”

Al di là delle dichiarazioni di diversi ministri del governo Meloni, poi costretti a rettificare di fronte alle evidenze giornalistiche, non solo l’Italia non ha smesso dopo il 7 ottobre 2023 le sue esportazioni verso Israele, continuando a mandarle anche per i mesi successivi del 2024, ma oggi emerge anche come la maggior parte dell’export abbia riguardato soprattutto munizioni ea uso ‘civile’, non direttamente predisposte per lo specifico uso militare.poi rivendute negli insediamenti illegali e acquistate da privati cittadini, compresi gli stessi. Tradotto, il nostro Paese ha ruolo attivo nell’aumento delle violenze in Cisgiordania e nei Territori occupati.Questo è quanto emerso nel corso del convegno al Senato organizzato da, “Il calibro dei“, con la collaborazione del senatore di Avs Tino Magni e la partecipazione in videoconferenza di Francesca(Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967) e di Tina Marinari (coordinatrice campagne di Amnesty International Italia).