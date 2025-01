Amica.it - Addio David Lynch: le sue opere cult e il saluto commosso del mondo del cinema

(askanews) – Ildelpiange; il visionario regista statunitense si è spento a 78 anni dopo una malattia. Nel 2024 gli era stato diagnosticato un enfisema. La famiglia ne ha annunciato la morte in un post sui social, scrivendo: «C’è un grande buco nelora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni d’occhio la ciambella e non il buco”».Da Steven Spielberg a Ron Howard, alle attrici come Naomi Watts che ha diretto in Mulholland Drive: «I suoi film resteranno per sempre», hanno scritto, ricordandone la capacità di sperimentare e creareindimenticabili.Regista, attore, pittore, fotografo, musicistaRegista, attore, pittore, fotografo, musicista, nella sua carriera ha diretto film diventatiper la loro estetica surrealista e inquietante, come Strade perdute, Velluto blu, Elephant man, Mulholland Drive.