Usa, Biden mette in guardia dall'”oligarchia che minaccia la nostra democrazia”

di Stefano VaccaraNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Parlando per l’ultima volta agli americani dallo Studio Ovale della Casa Bianca, mercoledì sera il presidente Joecon un discorso di commiato alla nazione ha espresso le sue preoccupazioni sul futuro del paese, esortando gli americani a difendere le istituzioni degli Stati Uniti contro i “poteri forti” che pretendono di rimodellare a loro convenienza la società americana.ha avvertito che “un’oligarchia di miliardari” sta emergendo in America, e ha lanciato l’allarme sulla “pericolosa concentrazione di potere” che potrebbero ottenere a discapito della.“Oggi, in America si sta formando un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza cheletteralmente l’intera, i nostri diritti e libertà fondamentali e la possibilità per tutti di progredire”, ha detto