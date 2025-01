Bergamonews.it - Uccisa con un pugno in stazione a Bergamo, catturato in Francia il ragazzo che la colpì

. I carabinieri del Nucleo investigativo die la polizia francese lo hanno rintracciato vicino a Lione. Parliamo di Hachana Sabri, il 24enne tunisino accusato di omicidio preterintenzionale per avere ucciso con unla 41enne Miriam Migliore. Per quelaveva già rimediato una condanna a 6 anni per lesioni, ma quando la donna morì l’accusa si fece più pesante: omicidio preterintenzionale. Appena uscito dal carcere per andare agli arresti domiciliari, appreso del rischio di nuovo processo, il giovane sparì senza lasciare traccia. Come riporta il Corriere, è statoil 6 gennaio e dovrebbe essere presto estradato.La tragedia si era consumata il 21 luglio 2022. “Non l’ho vista”, ha sempre detto il– fino ad allora incensurato – riferendosi alla donna a cui ha sferrato il