Lettera43.it - Tregua a Gaza, il ministro israeliano Ben Gvir: «Se l’accordo viene approvato mi dimetto»

Leggi su Lettera43.it

«Sesul rilascio dei rapiti sarà, presenteremo lettere di dimissioni e non faremo parte del governo. Ritorneremo a far parte dell’esecutivo se la guerra ariprenderà». Lo ha dichiarato Itamar Bendella Sicurezza nazionale e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, fermamente contrario altra Israele e Hamas per il cessate il fuoco nella Striscia di.Itamar Ben(Getty Images).L’inizio dellapotrebbe slittare da domenica 19 a lunedì 20 gennaioLa convalida dell’intesa da parte del governo era prevista per oggi, ma il premier Benjamin Netanyahu, accusando Hamas di tentare di ritrattare all’ultimo i termini del, ha fatto slittare la riunione di gabinetto. Che si terrà domani. Dopo il voto, gli oppositori avranno 48 ore per presentare ricorso alla Corte Suprema.