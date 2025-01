Universalmovies.it - The Monkey | Il trailer vietato ai minori del film horror

Black Bear ha diffuso oggi in rete ilaidi The, ilcon protagonista un doppio Theo James.Il, come noto dai nostri ultimi aggiornamenti, nasce da un racconto del terrore di Stephen King, pubblicato nella raccolta Skeleton Crew dello stesso autore nel 1985. Al centro della trama di Thela storia di due fratelli che sono perseguitati da una scimmia giocattolo maledetta, i cui movimenti segnano la morte dei presenti. I due fratelli, come anticipato, sono entrambi interpretati da Theo James nella versione adulta, e da Christian Convery da ragazzini.Il red bandoffre uno sguardo piuttosto gore alla pellicola di Osgood Perkins (regista di Longlegs), con morti bizzarre e sangue che sgorga in abbondanza. L’uscita nelle sale di Theè stata fissata per il 21 febbraio 2025.