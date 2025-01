Sport.quotidiano.net - Tennistavolo - Il punto. Inizio in chiaroscuro

Non è iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno per le formazioni nazionali e regionali delLucca che hanno collezionato 6 vittorie e 7 sconfitte. Le tre formazioni nazionali non riescono ad imporsi. Nel girone "B" di "A2": i rossoneri perdono 4-0 a Torre del Greco; nel girone "C" di "B1" escono sconfitti 5-1 contro il Ciatt Prato. Ko 5-2 il team del girone "I" di "C1" con l’Apuania Carrara. Perde in casa, nel girone "B", la "C2", 1-5 contro l’Aics Sestese "A". Arriva, invece, la prima vittoria dal girone "A" della "D1", dove Cattani con 2 punti, Ciacchini (2) e Ricci (1), battono 5-1 il Forte dei Marmi. Anche dai gironi "A" e "B" della serie "D2" i risultati sono positivi. Nel girone "A" Ercolini, autore di due punti, Riccomini (2) e Simi (1), battono 6-1 il Forte dei Marmi, con il sestoconquistato nel doppio, vinto dalla coppia Ercolini-Riccomini.