Sunset Hills | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

non è solo un gioco: è un’esperienza. Questo puzzle game narrativo ti trasporta in un viaggio profondo ed emozionante, ambientato in un mondo che unisce la bellezza visiva con una storia ricca e toccante.Il protagonista, Nico, è uno scrittore che intraprende un viaggio in treno attraverso città e paesi per incontrare vecchi amici e commilitoni, sette anni dopo una devastante guerra. Tuttavia, questo viaggio non è solo geografico: è un’esplorazione delle cicatrici emotive del passato, della memoria e del desiderio di riconciliazione. Ogni fermata non rappresenta solo una tappa fisica, ma una finestra su un frammento di vita che intreccia realtà e ricordi in modo sublime.Graficamente,è un gioiello. Le città e i paesaggi evocano un’atmosfera calda e nostalgica, con una combinazione di elementi artistici ispirati al periodo vittoriano e un’estetica unica che bilancia 2D e 3D.