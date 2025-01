Tg24.sky.it - Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Gilberto Cavallini

È definitiva la condanna all'per, uno dei responsabili delladel 2 agosto 1980 alla stazione diche causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. La Prima sezione della Cassazione ha confermato la massima delle pene già inflitte nei primi due gradi di giudizio. I Supremi giudici hanno, quindi, accolto l'impianto accusatorio prospettato dalla Procura generale per la quale "è pienamente provato" l'apporto concorsuale dinella, uno dei più gravi attentati del dopoguerra in Italia. La decisione della Cassazione è stata accolta con forte emozione da parte dei parenti delle vittime presenti in aula, molti non hanno trattenuto le lacrime. "È una grande emozione avere questo esito giudiziario per una vicenda che ci ha impegnato per dieci anni.