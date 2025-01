Iltempo.it - Sorpresa! Pensioni al sicuro, per ora. Il report sulla spesa previdenziale

Leggi su Iltempo.it

A qualcuno potranno fischiare le orecchie ma, sì, il sistemaitaliano sta ancora in piedi sulle sue gambe. Certo, figli se ne fanno sempre meno e la miriade di contratti a disposizione di chi entra nel mondo del lavoro non sempre garantisce una giusta contribuzione. Eppure, prima di gridare allo scatafascio, bisogna guardare i numeri. Per esempio quelli del Centro studi Itinerari Previdenziali presieduto da Alberto Brambilla, che ieri ha presentato il suo annuale rapporto, giunto alla dodicesima edizione, sue welfare. Ebbene, grazie a un'occupazione in ripresa, benché distante dai livelli europei, migliora il rapporto attivi/pensionati, fondamentale indicatore di tenuta della previdenza italiana: nel 2023 si è attestato a quota 1,4636, miglior valore della serie storica tracciata dallo stesso rapporto.