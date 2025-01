Quotidiano.net - Primo test in volo del razzo New Glenn di Blue Origin: successo parziale

Leggi su Quotidiano.net

E' iniziato ilindelNewdell'aziendafondata da Jeff Bezos. L'obiettivo è ottenere la certficazione da parte della first National Security Space Launch. Inizialmente previsto alle 7,00 italiane, il lancio è avvenuto con oltre un'ora di ritardo per due stop imprevisti al conto alla rovescia. Alto 98 metri e con un diametro di sette, ilè destinato a portare in orbita carichi commerciali e rientrare a Terra per essere riutilizzato. Il lancio è avvenuto dalla Space Force Station di Cape Canaveral. Nel suoinla separazione dei due stadi delè avvenuta correttamente. Il secondo stadio ha raggiunto regolarmente l'orbita e ilstadio è rientrato, ma non è riuscito ad atterrare sulla piattaforma Jacklyn, chiamata come la madre di Bezos, nell'oceano Atlantico.