Ilfattoquotidiano.it - Più vigilanza e telecamere contro le ‘anomalie’: la svolta securitaria di Ferrovie che cavalca l’ipotesi del sabotaggio dietro i ritardi

“Centinaia di operativi” in campo e nuovea guardia delle stazioni e dell’infrastruttura. Il Gruppodello Stato– vagamente circostanziata in un esposto presentato alla Digos – cheil filotto di “anomalie” delle ultime settimane ci sia una “manina” che rema.Nonostante tra i sei episodi segnalati all’autorità giudiziaria ci sia perfino il guasto alla linea elettrica aerea del nodo di Milano, per il quale la Polfer aveva escluso, a valle dei primi accertamenti, la possibilità di un evento doloso, la battaglia va avanti dopo mesi di problemi giustificati con le ragioni più varie.Così, all’indomani dell’esposto-denuncia, il gruppo fa sapere che – per “limitare il ripetersi” di guasti e inconvenienti tecnici alla base di cancellazioni edell’ultimo periodo – ha “pianificato una serie di azioni a protezione dell’infrastruttura e a garanzia della funzionalità” del programma di partenze e arrivi.